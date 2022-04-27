Путин теряет власть – политтехнолог назвал, кто может заставить его пойти на перемирие

По словам эксперта, олигарх Дерипаска ведет опасную игру

Михаил Шейтельман высказался о Путине / Фото: Коллаж: Сегодня

Политтехнолог и медиаменеджер Михаил Шейтельман заявил, что о президенте РФ Владимире Путине следует забыть как о диктаторе, от мнения которого зависят все без исключения решения, поскольку действующий президент является лишь одним из игроков власти в РФ. Но останавливаться он не собирается.

Об этом журналист рассказал в интервью Наташе Влащенко для Youtube-канала "Украина 24".

"Я предлагаю забыть о Путине. Если внимательно посмотреть на все его заявления за два последних месяца войны, мы получим набор не связанных между собой случайных заявлений. Вчера он сделал заявление о покушении на Соловьева, прежде – о том, что Украина якобы нарушила условия переговорного процесса, а до того, что Россия планирует брать Донбасс. Это несвязанные вещи, вырванные из любого контекста", — сказал он.

Шейтельман предположил, что Путин ежедневно записывает заявления, но что именно будет транслироваться в тот или иной момент времени – решает не он.

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"Я при этом не утверждаю, что вместо этого существует какой-то один человек, который всем управляет, нет. Это скорее такая властная "каша", где у каждого есть свой кусок влияния. При этом любое решение можно претворить в жизнь, если с ним соглашается хотя бы несколько человек", — сказал эксперт.

К влиятельным представителям власти России политтехнолог отнес военных во главе с Шойгу, приспешников Кадырова и его самого, кроме того, ФСБ-шников во главе с Патрушевым.

"Сам Путин не собирается останавливаться. Он пойдет на перемирие, если много захватит на юге и востоке. Но на это не пойдет Украина. Зеленский не имеет полномочий отдавать какие-либо территории даже во временное владение РФ", — сказал он.

Шейтельман назвал несколько сценариев, при развертывании одного из которых возможно политическое окончание войны.

"Одна линия – Дерипаска, Абрамович и Лавров. Надо обратить внимание на вчерашнее выступление Лаврова, в котором он говорит об атомной войне и противоречии в одном из пунктов соглашений с Украиной. Это возникающая нестыковка, потому что одни слова Сергей Лавров говорит для Путина, а другое – для своих владельцев", — сказал эксперт.

Политтехнолог объясняет, что у Лаврова есть прозвище "Настя-рыбка", как у известной проститутки, плававшей на яхте влиятельного олигарха Олега Дерипаски. Лавров именно у Дерипаски получает зарплату, об этом свидетельствует полное расследование Навального. По мнению эксперта, российские олигархи Дерипаска и Абрамович способны сотрудничать.

"Абрамович – единственный россиянин, который прилетал в Киев уже во время войны, он один из самых влиятельных бизнесменов России, недавно каждую неделю физически встречавшийся с Путиным. Дерипаска – с первых дней войны единственный последовательно выступающий против нее. Вот эта банда Дерипаска-Абрамович-Лавров – это те, кто ведет реальные переговоры с Украиной, реально пытаются договориться".

Если это удастся, они придут к Путину и заставят его подписать перемирие, считает Шейтельман.

"Возможно, они проиграют в этой игре, но это та игра, которую они ведут сегодня и которая в теории может привести к мирным договоренностям. Другой сценарий банальнее", — сказал он.

Достоверность реализации первого сценария Шейтельман назвал невысокой.

"Можно провалиться на этапе переговоров или на этапе подписания у Владимира Владимировича. Можно, наконец, провалиться, когда тебя за это убьют или посадят. Это все сложно реализуемая история", — сказал политтехнолог.

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По материалам: Сегодня