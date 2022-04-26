Вылез из бункера? Путин встретился с генсеком ООН (видео)

Владимир Путин и Антониу Гутерриш обсудили ситуацию в Украине

Путин и Гутерриш обсудили войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля в Москве встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения войны в Украине.

Видео встречи опубликовал в своем telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", – отметил генсек ООН во время встречи.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия начала так называемую "специальную военную операцию", руководствуясь ст. 51, ч. 7 устава ООН.

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Президент РФ подчеркнул, что несмотря на боевые действия, рассчитывает на достижение "договоренностей на дипломатическом треке".

"Мы ведем переговоры, не отказываемся от них. Более того, на переговорах в Стамбуле… нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва", – сказал он.

Кроме того, Путин отказался признать причастность армии РФ к военным преступлениям в Буче.

Перед встречей с Путиным Гутерриш провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Более недели назад Гутерриш направил обращения к президентам РФ и Украины с просьбой принять его в Москве и Киеве для обсуждения "срочных шагов, направленных на установление мира".

25 апреля генсек ООН встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на 28 апреля запланирована его встреча в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы политиков обсуждалась тема Украины.

"Турция продолжит делать все возможное для установления прочного мира в Украине", – отметил Эрдоган.

Эрдоган заверил в готовности Анкары и далее вносить посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной и повторил свое предложение организовать встречу президентов России и Украины в Стамбуле.

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По материалам: Сегодня