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Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
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Вся территория завода усеяна телами погибших

Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 24 апреля, результате взрыва на кустарном нефтеперерабатывающем заводе на юге Нигерии, погибли больше ста человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

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"На незаконном перерабатывающем объекте произошел пожар, в результате которого сгорели более ста человек", – сказал Гудлак Опиа, комиссар по вопросам топливных ресурсов нигерийского штата Имо, где произошла трагедия.

Взрыв на нефтезаводе в Нигерии: более ста погибших

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По его словам, вся территория завода усеяна телами погибших. Оператор незаконного предприятия объявлен в розыск.

Подобные нефтеперерабатывающие предприятия незаконно врезаются в трубопроводы и кустарными методами перерабатывают нефть в горючее. На территории Нигерии действуют много таких заводов.

Оккупанты обстреляли Лисичанский нефтезавод, начался пожар

Российские военные обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки влупили по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м., тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", — написал он.

Российские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска, жителей власти призывают оставаться в укрытиях.

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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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