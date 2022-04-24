Ряд стран ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход санкций – СМИ

С начала вторжения в Украину 24 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на поставки товаров двойного назначения в Россию

ЕС продал РФ оружие на общую сумму 350 млн евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на санкции, которые Евросоюз ввел в 2014 году о запрете странам из Союза экспортировать военные технические средства в Россию, не меньше десяти государств обошли эмбарго.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные ЕС.

По информации издания, России продали оружие на общую сумму 350 млн евро. Сейчас оно, возможно, используется в войне с Украиной.

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Больше всего экспортировали Германия и Франция. Утверждается, что после присоединения Крыма немецкие фирмы воспользовались лазейкой в ограничениях и продали Москве оборудование двойного назначения, включая снаряды и ракеты, на сумму в 121 миллион евро. Еще на 152 миллиона техники в Россию экспортировали из Франции.

Например, Франция разрешила экспортерам выполнять контракты, которые согласовали еще до 2014 года, а Германия отправляла технику после получения гарантий, что она будет применяться лишь в гражданской сфере. В экспорте также участвовали Италия, Великобритания, Австрия, Болгария и Чехия.

С начала вторжения в Украину 24 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на поставки товаров двойного назначения в Россию. Однако лазейка, позволявшая обходить эмбарго, была закрыта лишь 8 апреля под давлением стран Балтии и Польши.

Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что якобы не собираются применять ядерное оружие. В войне с Украиной ядерный удар нанесут лишь в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генсекретарь ООН заявил, что теперь нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает различные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на угрозыПутина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы оградить себя и союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет брошен в катастрофу.

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что нельзя исключать, что президент России Владимир Путин отдаст приказ применить тактическое ядерное оружие. Однако Запад пытается убедить его не делать этого.

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По материалам: Сегодня