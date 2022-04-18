Жизнь Путина охраняют три «верных пса» — Невзлин

Российский инсайдер рассказал, что происходит за стенами Кремля

Леонид Невзлин рассказал о настроениях в окружении Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится в тяжелом состоянии здоровья. Об этом рассказал российский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин телеведущему каналу "Украина 24" Евгению Киселеву в эфире проекта FREEDOM на канале "Украина 24". Именно Невзлин является автором инсайда об инфаркте Шойгу, аресте 20 генералов и Владислава Суркова

Он заявил, что достаточно опытный инсайдер, поэтому имеет возможность вывести в эфир несколько неприятных для Кремля информаций.

"Как вы знаете, Министерство обороны дважды опровергло и сказало, что с Шойгу все хорошо, но он так и не появился. Я все еще утверждаю, что у него инфаркт, он лежит весь в трубках в тяжелом состоянии. А те картинки , которые были показаны, они ничего не доказывают, наоборот доказывают некоторую искусственность. Ни журналисты, никто никакого ответа о возможности поговорить с Шойгу не получили. Более того, у меня есть информация, что некоторые министры обороны разных стран созванивались для того, чтобы поговорить с Шойгу тет-а-тет, и им всегда перезванивали заместители министра обороны Российской Федерации", — сказал он.

Была также прояснена ситуация с так называемыми двадцатью генералами. Невзлин объяснил, что это условное обозначение для людей, привлеченных к некому Управлению по работе в СНГ под руководством Суркова. Сюда входили сотрудники СВР, Министерства обороны России, ГРУ и ФСБ.

Далее по теме

В РФ похоронили летчика, который пытался сбежать из Украины на Ми-8

Вчера, 23:54

В Стамбуле прогремел мощный взрыв, есть раненые

Сегодня, 10:38

Аваков о судьбе Путина: Его найдут задушенным шелковым платком

Вчера, 23:47

"Это такое коррупционное гнездо, развившееся под Сурковым, задачей которого как раз были все эти вопросы подкупа в СНГ чиновников, работа с населением. Но в основном с 2014 года, когда оно было создано, бюджет шел на Украину. В Украине должны были быть подготовлены пятые колонны, должны быть созданы условия, чтобы благополучно встретили армию "освободителя" и создали наконец желанную Путиным Новороссию", — рассказал он.

Невзлин рассказал, что на такие действия выделялось более миллиарда долларов в год. За все это время было выделено около девяти миллиардов долларов. Миллионы средств также были потрачены для пропагандистов из гнезда Владимира Соловьева. Именно эти выплаты не были "кражами из кармана Путина". А вот остальные деньги должны были быть направлены на территории, но осели в карманах так называемых генералов и их людей, за что они теперь подвергаются арестам.

"Мы знаем о том, что генерал Беседа и его заместитель или арестованы или находятся под стражей, или под домашним арестом. И они внутри этого расследования. Есть группа в Минобороны, я так понимаю, что ГРУ, и есть группа во внешней разведке, СВР. То есть эти двадцать генералов – это те, кто из этого управления и вокруг. И началось все это с Суркова, распорядителем кредитов был он, поэтому Сурков находится сейчас под следствием и под домашним арестом", — говорит Невзлин.

Ближайшее окружение Путина не оказывает на него влияния. Так называемая элита видит, что Путин стал неуправляемым. Путина боятся, ему боятся доносить плохие новости. Путин играет свою игру и ни с кем из этих людей не совещается, заявляет Невзлин. Но несмотря на это, в какой-либо переворот он не верит:

"У трона Путина стоят три пса. Верные псы, потому что им деваться некуда после Путина. Это Золотов, Пригожин и Кадыров. В их руках сосредоточена большая сила и большая власть, поэтому я думаю, что трон они охраняют достаточно хорошо, и мне кажется, что сейчас варианта, что кто-то даст Путину табакеркой по голове, нет".

Ранее мы писали:

Военные РФ начали наступление на Донбассе – Данилов

Путина ждет судьба Николая ІІ – Грицак

Готовы воевать за тарелку супа: как Путин уничтожает жизнь простых россиян

По материалам: Сегодня