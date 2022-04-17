У РФ большие потери, а нефтяное эмбарго неизбежно. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Одной из тем выпусков иностранной прессы стал разрушенный оккупантами Мариуполь

Таких больших потерь в армии РФ давно не было. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 53-й день войны, российские оккупанты несут потери, украинский бизнес думает над восстановлением Мариуполя, а ЕС призывает поставить нашей стране больше оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

Восстановление Мариуполя

Reuters сообщил о намерении украинского бизнесмена Рината Ахметова отстроить разрушенный российскими оккупантами Мариуполь. Мариуполь – это мировая трагедия и мировой пример героизма, а защитники Мариуполя – герои, как бы сложно им сейчас ни было, подчеркнул бизнесмен. Он отметил, что Украине нужен свой план Маршала и беспрецедентная международная поддержка, а SCM, как крупнейший украинский инвестор, играет ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины.

Далее по теме

Ожоги, слепота и огненная волна! Что будет в случае тактического ядерного удара по Украине

Вчера, 19:05

Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии

Сегодня, 02:59

Шпагат между Брюсселем и Москвой. Спасет ли Лукашенко его звериное чутье на личную угрозу

Вчера, 17:08

Как пострадал Мариуполь от оккупантов

The Wall Street Journal публикует кадры из Мариуполя. После более чем месяца боев большая часть Мариуполя лежит в развалинах. Ключевой украинский портовый город пережил одну из самых ожесточенных городских войн с момента вторжения россиян. Мариуполь является стратегической задачей для Москвы. Взятие города создало бы сухопутный коридор от России через северную кромку Азовского моря к временно оккупированному Россией Крымскому полуострову.

Переговоры Украины и России

Bloomberg сообщил, что российский олигарх Роман Абрамович, вероятно, посетил Киев, чтобы обсудить возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной. По данным издания, Абрамович встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров, зашедших в тупик после обнаружения зверств российских военных в Украине.

Оружие для Украины

Der Spiegel пишет, что руководство ЕС призывает страны Европы поставить Украине больше оружия. Также ЕС намекает на введение санкций против российского Сбербанка и неизбежного нефтяного эмбарго. К нефтяному эмбарго призывают украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" в проекте #StopBloodyEnergy.

Россия несет серьезные потери

The Economist пишет, что несмотря на преимущество россиян в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла России больше потерь, чем та понесла за восемь лет боев в Сирии. Украинское противотанковое оружие оказывало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке. Издание указывает, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапура.

Читайте другие новости "Сегодня":

Зеленский: я не верю, что оккупанты сохранят жизнь военнопленным, даже если они пообещали

Белый дом изменил прогноз окончания войны в Украине

В Мариуполе оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен

По материалам: Сегодня