Над Москвой честные люди подняли флаг Украины

Сине-желтый флаг висел над зданием все утро

В Москве установили украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестные установили флаг Украины над управой московского района Хорошево-Мневники. Об этом рассказал российский телеграм-канал "Подъем".

Подписчики рассказали, что он провисел все утро. В самой управе изданию сообщили, что флаг с крыши уже убрали.

"Это было утром. Там уже всё проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все нормально", — заявили чиновники.

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По материалам: Сегодня