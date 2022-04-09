Над Москвой честные люди подняли флаг Украины
Сине-желтый флаг висел над зданием все утро
В Москве установили украинский флаг / Фото: Коллаж: Сегодня
Неизвестные установили флаг Украины над управой московского района Хорошево-Мневники. Об этом рассказал российский телеграм-канал "Подъем".
Подписчики рассказали, что он провисел все утро. В самой управе изданию сообщили, что флаг с крыши уже убрали.
"Это было утром. Там уже всё проверяли, смотрели. Уже ничего нет, все нормально", — заявили чиновники.
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По материалам: Сегодня