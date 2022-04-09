В мире

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения

Российские военные продолжают обстреливать железнодорожные узлы, станции, жилые кварталы и места эвакуации людей

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Российская армия совершает военные преступления / Коллаж "Сегодня"

Представители Евросоюза шокированы действиями российских военных в Украине и пообещали помочь предоставить доказательства военных преступлений Международному уголовному суду.

Об этом сообщил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Мы будем вам помогать, вашему генеральному прокурору, предоставить доказательства Международному уголовному суду. Наша задача – помочь вам, ведь вы сражаетесь и за нас", — уточнил Жозеп Боррель.

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Далее по теме

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Опять постановка? В прощании Путина с Жириновским заметили нестыковки (фото)

Вчера, 15:43

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Песков объяснил свои слова о потерях России в Украине

Вчера, 15:07

Евросоюз поможет Украине доказать военные преступления РФ в Гааге

Россия пожаловалась Турции на продажу «Байрактаров» Украине – турецкий чиновник

Вчера, 17:51

Также представитель Европейского Союза сообщил, что делегация ЕС вернется в Киев.

Обстрел Краматорска

  • Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
  • Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
  • Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".

Ранее мы писали:

  • Путин заплатил высокую цену: президент Еврокомиссии пообещала новые санкции против России
  • Заявку Украины на вступление в Евросоюз могут подать уже летом

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский: Мы знаем, кто пытается смягчить санкции против рф, но они изменят свою позицию

11 минут ago

SpaceX Илона Маска отправила в МКС первую полностью частную миссию

56 минут ago

Під Маріуполем після триденних тортур помер 78-річний письменник

2 часа ago

Валютные интервенции НБУ: Нацбанк почти вдвое сократил продажу валюты

2 часа ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button