ЕС утвердил новые санкции против РФ

Новые ограничения ввели после свидетельств о зверствах россиян в украинской Буче

ЕС ввел новые санкции против России/Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis, коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз принял пятый пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщили на сайте ЕС.

Санкции против РФ

Ограничения были введены в ответ на беспрецедентное и необоснованное военное нападение президента РФ Путина на Украину. Новый пакет санкций включает:

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запрет импорта угля;

запрет на поставку оружия в Россию;

запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом;

замораживание счетов российских банков;

запрет экспорта высокотехнологичных товаров;

запрет на деятельность транспортных компаний из России и Беларуси;

затронут бизнесменов РФ, сотрудников служб безопасности, военных и предприятия, связанные с войной в Украине.

Олигархи под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

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По материалам: Сегодня