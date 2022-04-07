В Тель-Авиве произошел теракт, есть раненые
Двое из шести раненых – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом
В Израиле обстреляли центр города / Фото: Коллаж: Сегодня
В центре Тель-Авива в четверг вечером произошла стрельба. Местные жители заявили об атаке террористов на улице Дизенгоф, где находятся бары и рестораны.
Об этом сообщает Haaretz.
Стрельба произошла в нескольких местах одной из самых оживленных улиц Тель-Авива. Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь в центре города.
Далее по теме
Песков разозлил ярых сторонников Путина
Сегодня, 14:17
НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times
Сегодня, 07:56
Россия впервые признала большие потери своих войск в войне против Украины
Сегодня, 20:13
В службе скорой помощи заявили о шести раненых, которых отправили в больницу. Двое из них – в критическом состоянии, еще один – в тяжелом.
Полиция проводит спецоперацию по поимке террориста. Жителей района попросили оставаться по домам. Премьер-министр Нафтали Беннет уже прибыл в штаб-квартиру Армии обороны Израиля.
Недавняя стрельба в Израиле
В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке. В результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.
Известно, что террористы убили людей и отняли у них оружие. На звуки стрельбы отреагировали находившиеся неподалеку полицейские. Нападавших ликвидировали на месте.
Читайте также:
- Оккупанты готовят "большой террор" в Херсоне для борьбы с протестами
- Украинские военные ликвидировали тестя террориста Гиркина
По материалам: Сегодня