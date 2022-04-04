Вучич лидирует на выборах президента в Сербии

Социаологи прогнозируют, что он наберет 59,8% голосов

Вероятно, Вучич пойдет на второй президентский срок/Фото: коллаж: "Сегодня"

Действующий президент Сербии Александр Вучич может победить на президентских выборах и пойти на второй срок. Согласно прогнозу социологических служб Ipsos и CeSID, он наберет 59,8% голосов.

Об єтом сообщает Reuters.

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Как показывают прогнозы Ipsos и CeSID, в парламентских выборах Сербская прогрессивная партия Вучича должна занять первое место и набрать 43,6% голосов.

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Оппозиционный альянс "Единство во имя победы" отстает от них, набрав 12,9% голосов. Сербская прогрессивная партия Вучича, скорее всего, не сможет получить достаточное количество мест в парламенте из 250 человек, чтобы править в одиночку. Поэтому ему придется искать партнеров по коалиции.

Социалистическая партия Сербии, давний союзник Сербской прогрессивной партии и вероятный партнер по коалиции, занимает третье место с 11,6% голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии, явка по подсчету 7,7% избирателей составила 58,54%.

Стоит отметить, что Вучич баллотировался на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность, как раз в тот момент, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Запад оказывал давление на Сербию, заставив ее выбирать между традиционными связями с Москвой и стремлением вступить в ЕС.

Об Александре Вучиче

Александр Вучич — сербский политик, Президент Сербии с 31 мая 2017. До этого был премьер-министром Сербии (2014–2017), первым вице-премьером (2012–2014), министром обороны (2012–2013) и министром информации (1998-2000). Глава Сербской прогрессивной партии.

Дважды (в 2004 и 2008) неудачно баллотировался в мэры Белграда. После досрочных парламентских выборов в 2014 сформировало коалиционное правительство.

Напомним, Сербия отказывается от соглашения с Косово и опрокидывает туда войска.

По материалам: Сегодня