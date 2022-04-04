«Никто не вел переговоров с Гитлером»: премьер Польши раскритиковал Макрона за частые звонки Путину

С преступниками необходимо бороться, а не договариваться

Матеуш Моравецкий раскритиковал Эммануэля Макрона за звонки Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий жестко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за попытки уговорить Владимира Путина остановить войну с Украиной. Об этом сообщает RMF 24.

Отмечается, что Моравецкий резко высказался во время обращения к лидерам стран Евросоюза в понедельник, 4 апреля.

"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" – спросил Моравецкий.

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Глава правительства Польши отметил, что с преступниками не договариваются – с ним борются.

"Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?" – подчеркнул Моравецкий.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Макрон звонил Путину восемь раз. Последний такой звонок состоялся 29 марта.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания международной комиссии по расследованию жестоких преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.

Также мы информировали, что Польша открыта для размещения на своей территории ядерного оружия США, если Вашингтон выступит с соответствующим предложением.

По материалам: Сегодня