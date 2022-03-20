Австралия не будет поставлять в РФ важнейший компонент оружия и боеприпасов

Правительство страны также объявило об очередной помощи Украине

В РФ сократится производство алюминия/Фото: коллаж: "Сегодня"

Австралия запретила продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию. Кроме того, правительство страны объявило о новом крупном пакете помощи Украине.

Об этом пишет The Guardian.

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На такой шаг Австралия пошла с целью ограничить возможности России по производству алюминия — важнейшего компонента оружия и боеприпасов. Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе. В правительстве отметили, что страна будет искать новые рынки.

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Вероятно, санкции повлияют на австралийско-британский концерн Rio Tinto Group, который занимает третье место в мировом горнодобывающем секторе. Rio Tinto Group владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски. Rusal International является вторым по величине производителем алюминия в мире.

Правительство Австралии также объявило о новом крупном пакете помощи Украине. Он предусматривает пожертвование 70 тыс. тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины. Уголь будет поступать из компании Whitehaven Coal. Пакет помощи включает 30 миллионов долларов дополнительной экстренной гуманитарной помощи и новую гуманитарную визу, которая будет временно доступна для украинцев, которые бегут от войны. Виза позволяет работать, учиться и иметь доступ к бесплатной медицинской помощи в течение трех лет.

Австралия также увеличила свою военную помощь Украине на 21 млн долларов. Поэтому общее военное финансирование составляет 91 млн долларов. Новая помощь будет включать "дополнительные материалы из запасов Сил обороны Австралии".

Транш от ЕС

Украина получила еще 300 млн. евро экстренной финансовой помощи от Евросоюза. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Сегодня Украина получила еще 300 млн. евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", — отметил он.

Вице-президент подчеркнул, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.

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По материалам: Сегодня