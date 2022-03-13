Реальность по Оруэллу: за что задержали двух россиян на пикетах (фото)
Антон Геращенко сказал, с чем россиянам нужно выходить на пикеты
/ Фото: Коллаж: Сегодня
На жителя Иваново в Российской Федерации Михаила Гусева составили протокол о дискредитации армии за плакат.
Об этом сообщил у себя в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Задержание на пикетах
Как отмечается, на Михаила Гусева составили протокол за плакат с надписью "*** *****".
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"Ещё раз. На плакате не было ни слов, ни цифр, ни картинок. На плакате было 8 значков *. И ничего больше", – написал Геращенко.
Также, по его словам, в Нижнем Новгороде была задержана девушка, которая держала в руках белый лист бумаги.
"Тоже армию дискредитирует, видимо. Джордж Оруэлл, когда писал свой роман "1984", думаю" даже не представлял, что это будет в реальности в 21 веке. Потому что не с листами бумаги нужно выходить, а с коктейлями Молотова и брусчаткой, а потом сами знаете, с чем", – сказал Геращенко.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ. По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.
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По материалам: Сегодня