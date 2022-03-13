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Минус яхта и Airbus: российский олигарх лишился имущества на 180 млн долларов

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
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На этот раз санкции коснулись выходца из Дрогобыча

Минус яхта и Airbus: российский олигарх лишился имущества на 180 млн долларов

Подсанкционному Вексельбергу все равно особо летать некуда / Коллаж "Сегодня"

Список российских олигархов, которые лишились своего имущества благодаря введенным западными странами санкциям, пополнился Виктором Вексельбергом, кстати, родившимся в Дрогобыче.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Что известно

Согласно сообщению, арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга. Это – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов.

Минус яхта и Airbus: российский олигарх лишился имущества на 180 млн долларов

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Первые санкции против Вексельберга, кстати, на сегодня гражданина Кипра, были введенны еще в 2019 году.

Тогда же от миллиардера открестился Массачусетский технологический институт (MIT), который неоднократно признавали самым или одним из самых престижных высших учебных заведений в мире.

В июне 2019 году швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга.

Мы также писали, что из-за американских санкций в первую неделю после их введения Вексельберг потерял 1,28 млрд долларов.

Другие потери

  • 12 марта стало известно, что спецслужбы США обнаружили в итальянском порту яхту за 700 млн долларов, которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину. Ее тоже ждет арест.
  • Чуть раньше у российского пропагандиста Владимира Соловьева отобрали элитную недвижимость в Италии в рамках введенных против него санкций за агрессию против Украины.
  • Администрация Белого дома совместно со странами Большой семерки работают над новыми санкциями против большего количества российских олигархов и их семей.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 13 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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