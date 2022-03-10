На пороге дефолта: во Всемирном банке заявили, что в России и Беларуси миллиардные долги

Страны страдают из-за санкций, которые были введены из-за вторжения в Украину

В РФ и Беларуси серьезные проблемы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия и Белоруссия сейчас находятся под масштабными санкциями США и других стран. Это связано с ведением войны против Украины. Страны приближаются к дефолту.

Об этом сообщает Reuters.

Подробности

"И Россия, и Белоруссия находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами как таковые по умолчанию, но очень близки", — заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

Возможность дефолта России по внешним облигациям на сумму 40 млрд долларов стала угрозой, поскольку ряд санкций и контрмер Москвы отрезали страну от мировых финансовых рынков. Следует заметить, что это впервые такая ситуация со времен большевистской революции 1917 года.

Далее по теме

«Путин зол и расстроен». Разведка США считает, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию в Украине

Вчера, 06:23

Бегут тысячами со всеми пожитками: россияне массово покидают страну

Вчера, 15:02

Германия не будет поставлять Украине боевые самолеты – Шольц

Вчера, 17:36

В настоящее время около половины суверенных облигаций России принадлежат иностранным инвесторам. 16 марта РФ должна погасить 107 млн долларов долга. В случае, если этого не произойдет в течение 30 дней, то уже 15 апреля наступит дефолт.

"Я беспокоюсь о том, чего не вижу. Финансовые учреждения хорошо капитализированы, но балансовые отчеты часть непрозрачны…Существуют проблемы дефолтов российского частного сектора", — отметила Кармен Рейнхарт.

Санкции от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил санкции против еще 160 человек, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, из-за войны России против Украины.

По словам главного дипломата Европейского Союза Жозепа Борреля, в санкционный список включили ключевых лиц и членов семей лиц, играющих значительную экономическую роль в поддержании режима Путина, а также финансовую выгоду от действующей системы.

"По этим лицам применяется заморозка активов и запрет на поездки. Наш сигнал четкий: те, кто устраивают войну против Украины, дорого платят за свои действия", — сказал Боррель.

В санкционный список вошли 14 олигархов и представителей крупного бизнеса из ключевых для России сфер экономики, дающих значительные поступления в бюджет РФ. В частности, это президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, Андрей Мельниченко, имеющий активы в крупнейшей компании-экспортере угля "СУЭК" и производителе удобрений "ЕвроХим", Дмитрий Пумпянский (ТМК, "Синара") и члены семьи, Дмитрий Мазепин и сын ("Уралхим"), руководитель "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, Владимир Кириенко (руководитель VK, уже под санкциями США), Александр Винокуров (президент Marathon Group, крупнейшего акционера ритейлера "Магнит"), Андрей Гурьев ("Фосагро") Дмитрий Конов ("СИБУР"), Сергей Куликов ("Роснано").

Также это 146 членов Совета Федерации, согласовавших решение правительства о "дружбе и взаимопомощи" с ОРДЛО. Сейчас под санкции ЕС попали 862 физических лица и 53 юридических лица.

Читайте также

Санкции действуют! Российская металлургия оказалась на грани краха

Удар в сердце Путина! Реакция Зеленского на санкции США против РФ

По материалам: Сегодня