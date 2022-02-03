Байден: я с самого начала сказал Путину, что если он будет агрессивен, я поддержу союзников

Президент США Джо Байден заявил в среду, что его решение направить дополнительные войска в Польшу, Германию и Румынию полностью соответствует тому, что он сказал президенту России Владимиру Путину «с самого начала» на переговорах, предупредив его о последствиях его агрессивных действий.

«Это полностью соответствует тому, что я сказал Путину с самого начала: пока он будет действовать агрессивно, мы обеспечим, что сможем успокоить наших союзников в НАТО и Восточной Европе. Мы там, статья V (Североатлантический договора) является священным обязательством», — сказал Байден в ответ на вопрос журналиста CNN, пишет Первая Лента.

Во время пресс-конференции в январе Байден объявил, что направит дополнительные войска в Польшу и Румынию, но затем заявил, что сделает это, если Россия вторгнется в Украину.

В среду о временной отправке 1,7 тыс. войска в Польшу, 1000 в Румынию и 300 в Германию, официально заявил Пентагон; ожидается что это произойдет в ближайшие дни. В Минобороны США не исключили дальнейшего укрепления восточного фланга НАТО, предположив, что переговоры на эту тему ведутся со странами Балтии.

Ранее мы сообщали, что Байден объявит Катар основным союзником, не входящим в НАТО.