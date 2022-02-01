Не Украина: Байден объявит Катар основным союзником, не входящим в НАТО

Катар будет главным союзником США вне НАТО. Президент США Джо Байден объявил, что уведомит Конгресс об объявлении этого решения. Ранее некоторые эксперты считали, что Украина могла бы занять эту позицию.

Байден заявил, что признание Катара главным союзником США отражает важность отношений между двумя странами и должно было быть сделано раньше. Таким образом, Катар стал 17-й страной в этой группе и третьей страной в Персидском заливе после Бахрейна и Кувейта, пишет Первая Лента.

В начале встречи с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом аль-Сани в Белом доме Байден заявил, что переговоры с монархом будут касаться безопасности на Ближнем Востоке, «стабильности глобальных поставок энергоносителей» и сотрудничества между две страны в Афганистане.

Катар — одна из стран, с которой США недавно вступили в переговоры о возможном перенаправлении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Азии в Европу в случае приостановки поставок из России в ответ на введенные санкции. Эмират также был самым важным партнером Вашингтона при эвакуации мирных жителей из Афганистана.

Ранее мы сообщали, что США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси.