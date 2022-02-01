США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси: Ситуация непредсказуема

Госдепартамент США дал указание семьям американских дипломатов, работающих в Беларуси, покинуть Беларусь в понедельник на фоне «необычного и тревожного увеличения российского военного присутствия»

«В связи с усилением нетипичной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, американские граждане, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в эту страну, должны знать, что ситуация непредсказуема и напряженность в регионе возросла», — сообщает CNN, ссылаясь на обновленные рекомендации Госдепартамента по въезду и пребыванию в Беларуси, пишет Первая Лента.

Гражданам США было категорически рекомендовано «воздержаться от поездок в Беларусь». Также было указано, что «из-за ограничений, введенных белорусскими властями в отношении численности сотрудников посольства США, (американское) правительство резко ограничило возможности оказания плановых и экстренных услуг своим гражданам».

Ранее США приказали эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины.

Эти решения связаны с реальной, по мнению американских и других западных властей, угрозой нападения на Украину с территории России, а также со стороны Белоруссии.

На территории этой страны размещены российские войска и техника. Официально это происходит в связи с объявленной 10-20 февраля внеплановой проверкой сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии и маневрами у границы с Украиной.

Ранее мы сообщали, что РФ отправляет 5 тысяч солдат в Беларусь.