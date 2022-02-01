Политика

РФ отправляет 5 тысяч солдат в Беларусь: вторжение в Украину может произойти в любой момент – Белый Дом

В США сделали новое заявление по ситуации.

Photo of Виктор Виктор Send an email 52 минуты agoОбновлено: 1 февраля, 2022
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epa09714557 A handout still image taken from handout video made available by the Russian Defence Ministry press service shows Russian S-400 mobile long-range surface-to-air missile (LR-SAM) systems developed by Almaz-Antey, train for the protection of airspace in the Sverdlovsk region, Russia, 28 January 2022. About 3,000 servicemen of the Guards Red Banner Combined Arms Army of the Western Military District (ZVO) have begun combat training at training grounds in the Moscow, Rostov, Krasnodar, Yaroslav, Voronezh, Belgorod, Bryansk and Smolensk regions. In December 2021, the Russian Foreign Ministry published draft agreements between the Russian Federation and NATO and the United States on security guarantees. The document says that the United States should not create military bases in the territories of the former Soviet Union countries that are not members of NATO. The Russian Foreign Ministry on 26 January 2022 received a response from the United States and NATO on security guarantees. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Dostawca: PAP/EPA.

Россия направила в Беларусь 5000 солдат и планирует отправить туда больше военных в ближайшие недели. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это элемент угрозы, которую Россия представляет для Украины. Важно открыто и честно говорить об угрозе, которую представляет Россия», — заявила Псаки на пресс-конференции. Она добавила, что, помимо подразделений в Белоруссии, Москва собрала вокруг российско-украинской границы тысячи других солдат, пишет Первая Лента.

«Это опасно, — подчеркнула она, — уже больше недели мы предупреждаем, что российское вторжение может произойти в любое время».

«Мы наблюдаем волну российской дезинформации, ложных обвинений в военном нападении. Это доказательство того, что Россия не намерена деэскалировать ситуацию и готовится оправдать возможную агрессию», — заявил постоянный представитель Украины в ООН, Сергей Кислица во время выступлений в Совете Безопасности ООН.

Представитель Украины заявил, что нынешняя дислокация российских войск превышает нормальный уровень, а их численность вокруг Украины вместе с военно-воздушными и военно-морскими силами превышает 130 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Канада отзывает часть дипломатов из Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 52 минуты agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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