РФ отправляет 5 тысяч солдат в Беларусь: вторжение в Украину может произойти в любой момент – Белый Дом

Россия направила в Беларусь 5000 солдат и планирует отправить туда больше военных в ближайшие недели. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это элемент угрозы, которую Россия представляет для Украины. Важно открыто и честно говорить об угрозе, которую представляет Россия», — заявила Псаки на пресс-конференции. Она добавила, что, помимо подразделений в Белоруссии, Москва собрала вокруг российско-украинской границы тысячи других солдат, пишет Первая Лента.

«Это опасно, — подчеркнула она, — уже больше недели мы предупреждаем, что российское вторжение может произойти в любое время».

«Мы наблюдаем волну российской дезинформации, ложных обвинений в военном нападении. Это доказательство того, что Россия не намерена деэскалировать ситуацию и готовится оправдать возможную агрессию», — заявил постоянный представитель Украины в ООН, Сергей Кислица во время выступлений в Совете Безопасности ООН.

Представитель Украины заявил, что нынешняя дислокация российских войск превышает нормальный уровень, а их численность вокруг Украины вместе с военно-воздушными и военно-морскими силами превышает 130 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Канада отзывает часть дипломатов из Украины.