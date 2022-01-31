Не угрожает война: Венгрия отказывает от дополнительных солдат НАТО у себя в стране

В настоящее время Венгрии не угрожает непосредственная военная опасность, и благодаря программе развития собственных вооруженных сил она уже обладает таким оборонным потенциалом, который не требует дополнительных сил НАТО. Об этом заявил министр обороны Тибор Бенко, цитируемый на сайте министерства.

«Нашей родине в настоящее время не угрожает прямой риск войны, и благодаря Программе развития обороны и вооруженных сил, запущенной в 2017 году, мы уже имеем такой национальный оборонный потенциал, который в текущей ситуации не требует размещения дополнительных сил НАТО в Венгрии. — сказал Бенко, пишет Первая Лента со ссылкой на местные СМИ.

Бенко «опроверг сообщения прессы о том, что силы НАТО численностью 1000 человек прибудут и будут постоянно дислоцироваться в Венгрии».

Телеканал CNN сообщил в среду, что Соединенные Штаты, Великобритания и другие члены НАТО рассматривают возможность размещения нескольких тысяч дополнительных военнослужащих в странах восточного фланга Североатлантического союза, возможно, в Румынии, Болгарии и Венгрии, из-за российской угрозы.

По сообщению телевидения со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена, США формируют «коалицию желающих» в рамках НАТО для усиления власти в восточной части альянса. Идея заключалась в том, чтобы разместить примерно по 1000 солдат в каждой из принимающих стран.

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