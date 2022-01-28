Политика

Венгрия ставит условия Украине: они должны изменить свою политику

Все из-за дела национальных меньшинств.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
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Украина должна изменить свою политику в отношении национальных меньшинств, если хочет заручиться полной поддержкой венгерского правительства. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

— Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если руководство Украины не откажется от своей политики, это серьезно ограничит возможности венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине, в том числе в случае конфликта с Россией, — подчеркнул глава Кабмина, пишет Первая Лента со ссылкой на Magyar Nemzet.

20 января министр иностранных дел Венгрии Сийярто обвинил Украину в нарушении прав национальных меньшинств. Министр заявил, что если Украина намерена вступить в НАТО, она должна выступать «во имя развития демократических ценностей и соблюдения прав национальных меньшинств».

Венгры Украины проживают в основном в Закарпатской области, которая в 1945 году вошла в состав Украинской Советской Социалистической Республики, входившей в состав СССР, а затем в состав независимой Украины. Ранее территория принадлежала Австро-Венгрии и Чехословакии. В 2001 году здесь проживало 151,5 тысячи венгров.

Ранее мы сообщали, что Украина и Венгрия вызывают послов из-за соглашения Будапешта с Газпромом.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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