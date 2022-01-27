Жители ОРДО выступили с требованием к местным «властям»: почему никто это не делает?

Жители ОРДО обратились с новым требованием к местным «властям». Все из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Местные жители требуют, чтобы детей в учебных заведениях перевели на дистанционное обучение. Многие напуганы количеством заболевших в школах, об этом пишут родители в социальных сетях, отмечает Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Жители ОРДО отмечают, что в сентябре ситуация была лучше и тем не менее дети полтора месяца сидели на дистанционном обучении. Одна из женщин отмечает, что во многих классах макеевских школ ходят по 12−15 человек из 25−28. В тоже время Харцызске ситуация еще плачевнее. Доходит до того там, что в классах сидят по 6 человек.

«Руководители республики и причастные к данным вопросам в министерствах здравоохранения и образования, обращение к вам — когда будет принято решение о переводе детей на дистанционное обучение?! Неужели вы специально делаете все, чтоб наши дети болели?», — обращаются жители ОРДО к местным «властям».

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