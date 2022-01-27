Нидерланды подали в суд на Россию за то, что она сбила пассажирский самолет и убила почти 300 человек

В среду Европейский суд по правам человека провел первое слушание по вопросу о потенциальной ответственности Москвы за преступления на востоке Украины, включая крушение MH17 с 298 пассажирами на борту. Правительство Нидерландов обвинило Россию в организации трагедии.

Нидерланды и Украина подали иск против России в Страсбургский суд по поводу того, кто контролировал восточную Украину в июле 2014 года, когда был сбит малайзийский авиалайнер MH17. На борту находились 298 человек. Машину сбили, но ответственность за трагедию никто не взял на себя, пишет Первая Лента.

«Мое правительство привержено правде, справедливости и ответственности перед жертвами крушения MH17 перед их ближайшими родственниками», — заявила Бабетта Купман, представитель голландского суда. Правительство Нидерландов установило, что ракетная система, использованная для сбития самолета, «была предоставлена ​​Россией с экипажем для сепаратистов».

Россия отрицала свою причастность к крушению, утверждая вместо этого, что инцидент произошел на территории Украины и что самолет, вероятно, был сбит украинскими военными. — Мы не можем нести ответственность за то, что произошло за пределами нашей территории, — заявил представитель России Михаил Виноградов.

Ранее Глава МИД Нидерландов заявил, что Европа не защитится от агрессии России без помощи США.