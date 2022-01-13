Существует большая вероятность войны в Восточной Европе – польский министр

Похоже, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет, заявил в четверг глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он заявил об участии польского председательства в ОБСЕ в решении вызовов безопасности в Восточной Европе.

Рау также заявил об открытости к диалогу и готовности выступить с инициативами в этих целях. Он подчеркнул, что уже несколько недель мы имеем дело с возможностью серьезной военной эскалации в регионе Восточной Европы, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ Рау представил приоритеты польского председательства в этой организации. Он сослался на историю Польши и ее опыт сопротивления имперским устремлениям соседей и подчинения иностранной державе. «Разрушение железного занавеса 30 лет назад стало для моего народа и всей Центральной Европы моментом восстановления суверенитета и государственности», — подчеркнул он.

«Это был момент, когда произошли очень трагические эпизоды в нашей истории, когда коммунистические власти открыли огонь по демонстрантам рабочих, представителей одной нации, в Гданьске и Гдыне в 1970 году и в 1981 году на шахте Вуек в Катовицах», — сказал он. , указывая на то, что этот опыт Польши должен быть тщательно изучен всеми, кто может полагать, что применение силы против собственного народа является хорошим вариантом и приведет к прочным решениям.

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