Есть три варианта – эксперт рассказал, как Россия может атаковать Украину

После переговоров НАТО – Россия Москва может пойти на новые шаги в отношении Украины. Такое мнение выразил политолог Олег Постернак.

Он считает, что на данный момент у Российской Федерации существует три варианта дальнейшего развития событий, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Ответ России возможен в трех вариантах: никакого наступления не будет, но РФ оставит войска на украинской границе и будет держать Украину на крючке. Наша задача – милитаризация и усиление обороноспособности. Россия, возможно, начнет говорить о развернутой натовской инфраструктуре в Украине и что нужно нанести точечные авиаудары. НАТО же можно было бомбить Югославию в 1999 году?» – заявил эксперт

Третий вариант развития событий — действия пророссийских боевиков на Донбасс, например, доведение линии столкновения до Днепропетровской, Харьковской областей. Соответственно, снова начнется горячая фаза войны».

Ранее эксперт отметил важный пункт в заявления Москвы после саммита НАТО – Россия.