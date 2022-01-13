Странный побочный эффект прививки от COVID-19 — люди пишут о нем в социальных сетях

В социальных сетях в Австралии люди, получившие мРНК-прививки от Covid-19, начали сообщать о исчезающих бородавках или других позитивных изменениях кожных проблем.

После прививки местные жители отмечают, что исчезли, в том числе родинки, родимые пятна, высыпания псориаза или пятна, связанные с экземой, пишет Первая Лента со ссылкой на австрийские СМИ.

Хотя связь между коронавирусными вакцинами и вирусными бородавками еще не была тщательно проанализирована, исследование, опубликованное в октябре 2021 года в научном журнале Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), пришло к выводу, что использование препаратов Covid-19 может быть связано с изменения кожи.

В качестве потенциального объяснения этого явления, среди прочего, реакция иммунной системы усиливается после вакцинации, что приводит к борьбе с бородавками. Подобным образом организм может реагировать после вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Как указано в исследовании, опубликованном EADV, несмотря на сообщения о случаях внезапного исчезновения вирусных бородавок на коже после вакцинации препаратами мРНК, ученым необходимо провести дополнительные исследования и наблюдения, чтобы окончательно подтвердить эту взаимосвязь.

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