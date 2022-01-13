После Omicron COVID-19 будет похож на сезонный грипп — Билл Гейтс

По мнению соучредителя Microsoft, миллиардера и филантропа Билла Гейтса, когда волна COVID-19, в настоящее время распространяемая Omikron, ослабнет, заболевших станет гораздо меньше.

CNBC ссылается на обмен мнениями между Гейтсом, которого он называет «защитником общественного здравоохранения», в Твиттере с главой отдела глобального общественного здравоохранения Эдинбургского университета профессором К. Деви Шридхар, пишет Первая Лента.

По словам Гейтса, «в следующем году Omikron разовьет высокую устойчивость».

Он добавил, что если в достаточном количестве частей страны удастся поддерживать некоторый уровень одновременного иммунитета против Covid, вызванного вакциной или иным образом, распространение вируса может замедлиться на достаточно долгое время, чтобы пандемия стала эндемичной.

«Возможно, какое-то время нам придется делать прививки от Covid каждый год, а также прививки от гриппа», — пояснил Гейтс.

В онлайн-дебатах со Шридхаром он отметил, что, пока Омикрон существует, непривитые люди все равно будут сталкиваться с «худшими случаями» COVID-19. Он добавил, что системы здравоохранения во всем мире столкнутся с проблемой из-за чрезвычайно высокой заразности этого варианта.

CNBC отмечает, что основатель Microsoft не первый, кто делает прогнозы об окончании пандемии. По мнению некоторых экспертов, быстрое распространение Омикрона, хотя и опасное, может вооружить достаточное количество людей так называемыми «естественным иммунитетом», который переведет COVID-19 в гораздо менее тяжелую «эндемическую» фазу.