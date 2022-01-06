В мире

Медики сделали большое открытие: есть шанс на универсальную вакцину

С гриппом станет бороться легче

Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 января, 2022
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Обнаружена новая «ахиллесова пята» вируса гриппа, которая может стать основой для универсальной вакцины против этого вируса. Ту, которую не нужно было бы повторять каждый год.

Авторы открытия — ученые из Исследовательского института Скриппса, Чикагского университета и Icahn School of Medicine w Mount Sinai  (все в США). Они описали класс антител, нацеленных на часть вируса, который изначально не учитывался в исследовании и первоначально был назван «якорем». Эти антитела могут распознавать самые разные штаммы гриппа, даже если вирус мутирует из года в год, пишет Первая Лента.

«Всегда очень интересно открывать новые уязвимые места для вируса, поскольку это открывает путь к более эффективному дизайну вакцины», — говорит соавтор, профессор Эндрю Уорд из Scripps Research.

«Идентифицируя места чувствительности к антителам, которые являются общими для большого количества вариантов гриппа, мы можем разработать вакцины, которые менее зависимы от вирусных мутаций», — добавляет другой соавтор исследования доктор Патрик Уилсон.

В среднем грипп поражает более 20 миллионов человек в Соединенных Штатах каждый год, а около 20 тысяч погибает.

Ранее мы сообщали, что один из создателей вакцины против коронавируса раскоыл важную правду.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 4 часа agoОбновлено: 6 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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