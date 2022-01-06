Медики сделали большое открытие: есть шанс на универсальную вакцину

Обнаружена новая «ахиллесова пята» вируса гриппа, которая может стать основой для универсальной вакцины против этого вируса. Ту, которую не нужно было бы повторять каждый год.

Авторы открытия — ученые из Исследовательского института Скриппса, Чикагского университета и Icahn School of Medicine w Mount Sinai (все в США). Они описали класс антител, нацеленных на часть вируса, который изначально не учитывался в исследовании и первоначально был назван «якорем». Эти антитела могут распознавать самые разные штаммы гриппа, даже если вирус мутирует из года в год, пишет Первая Лента.

«Всегда очень интересно открывать новые уязвимые места для вируса, поскольку это открывает путь к более эффективному дизайну вакцины», — говорит соавтор, профессор Эндрю Уорд из Scripps Research.

«Идентифицируя места чувствительности к антителам, которые являются общими для большого количества вариантов гриппа, мы можем разработать вакцины, которые менее зависимы от вирусных мутаций», — добавляет другой соавтор исследования доктор Патрик Уилсон.

В среднем грипп поражает более 20 миллионов человек в Соединенных Штатах каждый год, а около 20 тысяч погибает.

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