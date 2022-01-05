Один из создателей вакцины против коронавируса: вакцину так использовать нельзя

Один из создателей вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, Эндрю Поллард, заявил, что вакцинация населения каждые полгода нереальна. Он добавил, что необходимы дополнительные данные, чтобы определить, когда и как часто людям из группы риска потребуется дополнительная доза.

— Мы не можем вакцинировать планету от COVID-19 каждые шесть месяцев, — подчеркнул ученый в и добавил, что необходимы дополнительные данные, чтобы определить, «если, когда и как часто понадобится дополнительная доза для тех, кто находятся в опасности», пишет Первая Лента со ссылкой на The Telegraph.

Поллард считает, что еще не известно, действительно ли необходима четвертая доза вакцины, и что решение о такой кампании вакцинации следует принимать только после дальнейших исследований.

Между тем, Израиль уже начал вакцинацию четвертой дозой, которую все медицинские работники и люди старше 60 лет могут получить в стране с понедельника. Кроме того, новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах объявил в конце декабря, что Германии «понадобится четвертая доза вакцины».

Поллард, однако, сказал в интервью, что когда дело доходит до пандемии, «худшее уже позади» и что для того, чтобы исправить положение, миру «просто нужно пережить зиму».

Ранее в США было зафиксировано более миллиона заражений на коронавирус за сутки.