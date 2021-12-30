ЦРУ финансировало тайные эксперименты над детьми: выявлены шокирующие факты

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) финансировало эксперименты над сиротами в Дании в 1960-х годах, показал документальный фильм датского общественного телевидения DR. Сообщения о жестоком обращении с детьми оцениваются историками как «шокирующие».

311 детей в возрасте от 4 до 14 лет, многие из которых были в детских домах, участвовали в экспериментах, похожих на пытки, которые начались в 1962 году. Исследование должно было показать влияние генов и окружающей среды на развитие шизофрении, пишет Первая лента.

Автор фильма «В поисках себя» — одна из жертв секретного проекта Пер Венник, выросшый в детском доме вспоминает, что в 11 лет согласилась «на приключение», за которое ему пообещали карманные деньги в размере 16 крон. Мальчика доставили в подвал городской больницы Копенгагена. Сегодня вместо веселья мужчина вспоминает только страдания. Мальчик был привязан к стулу, а к его конечностям и сердцу были прикреплены электроды. В наушниках раздавались громкие пронзительные звуки. Тест должен был выявить, есть ли у Венника психопатические черты.

После тестов детям — или после того, как они стали взрослыми — организаторы исследования никогда не говорили, какова цель участия в тестах.

По словам историка Якоба Кнаджа Расмуссена из Датского музея благосостояния, информацию, раскрытую в компании, «следует считать шокирующей».

Анализировались дети, матери которых страдали шизофренией, и в качестве контрольной группы не было лиц с психическими расстройствами в семье.