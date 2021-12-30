Эксперты бьют тревогу: приближается «страшная фаза пандемии»

По мнению экспертов, США переживают «ужасающую фазу пандемии Covid-19», потому что в стране много непривитых людей, а те, кто не получил бустерную дозу вакцины, не обладают достаточным иммунитетом.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во вторник был побит дневной рекорд заражения — 265 427 человек, причем рост числа заражений в основном связан с вариантом коронавируса Омикрон, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

Врачи ожидают, что волна болезней усилится после новогодней ночи. Предыдущий пик заражения — 250 141 случай — пришелся на 8 января 2021 года.

По словам главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, нарастающая волна вируса создает чрезмерную нагрузку на больницы.

«Моя цель — обеспечить, чтобы волна Omikron прошла с минимальным количеством госпитализаций и серьезных заболеваний».

«Я сосредоточен на том, чтобы волна Omicron прошла с минимальным количеством госпитализаций и серьезных вспышек заболеваний», — сказал Валенски. Она подчеркнула, что вакцины, в том числе бустерные, являются наиболее эффективным методом снижения числа инфекций.

Новая волна пандемия также оказывает влияние на детей. Количество их госпитализаций за последнюю неделю в США увеличилось на 35 процентов.

Ранее мы сообщали, что в США фиксируются пугающие данные по поводу Омикрона.