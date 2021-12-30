В мире

Эксперты бьют тревогу: приближается «страшная фаза пандемии»

Омикрон заражает все больше и большое количество людей

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
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epa09659872 A nurse administers a Covid-19 test to an individual at a District of Columbia Covid-19 testing site in Washington, DC, USA, 29 December 2021. The omicron variant now accounts for 59 percent of new infections in the United States, according to media reports, as the nation broke its record for new daily Covid cases, 28 December. EPA/MICHAEL REYNOLDS Dostawca: PAP/EPA.

По мнению экспертов, США переживают «ужасающую фазу пандемии Covid-19», потому что в стране много непривитых людей, а те, кто не получил бустерную дозу вакцины, не обладают достаточным иммунитетом.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, во вторник был побит дневной рекорд заражения — 265 427 человек, причем рост числа заражений в основном связан с вариантом коронавируса Омикрон, пишет Первая Лента со ссылкой на CNN.

Врачи ожидают, что волна болезней усилится после новогодней ночи. Предыдущий пик заражения — 250 141 случай — пришелся на 8 января 2021 года.

По словам главы Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, нарастающая волна вируса создает чрезмерную нагрузку на больницы.

«Моя цель — обеспечить, чтобы волна Omikron прошла с минимальным количеством госпитализаций и серьезных заболеваний».

«Я сосредоточен на том, чтобы волна Omicron прошла с минимальным количеством госпитализаций и серьезных вспышек заболеваний», — сказал Валенски. Она подчеркнула, что вакцины, в том числе бустерные, являются наиболее эффективным методом снижения числа инфекций.

Новая волна пандемия также оказывает влияние на детей. Количество их госпитализаций за последнюю неделю в США увеличилось на 35 процентов.

Ранее мы сообщали, что в США фиксируются пугающие данные по поводу Омикрона.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 30 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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