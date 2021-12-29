Создан инновационный гидрогель для заживления ран: невероятное открытие

Китайские ученые разработали инновационный инъекционный гидрогель, который позволит намного быстрее и безопаснее закрыть раны. Это решение может способствовать меньшему количеству осложнений, связанных с операциями.

Оценки показывают, что до у 90 процентов людей, перенесших абдоминальные операции или операции на органах малого таза, развиваются послеоперационные спайки, т. е. рубцовая ткань. Лапароскопические операции, хотя и менее инвазивные, в некоторой степени также несут в себе этот риск. Это происходит из-за того, что механизмы нашего тела не идеальны, пишет Первая Лента.

Исследователи Южного медицинского университета нашли решение этой проблемы. Это инновационный гидрогель, который позволяет герметизировать раны без контакта с целевой тканью, что предотвращает образование послеоперационных спаек. Этот раствор был протестирован на кроликах, и результаты представлены в «Advanced Functional Materials».

«Мы решили спроектировать и изготовить инъекционный барьер с превосходными удерживающими свойствами ткани, который может предотвратить образование спаек после минимально инвазивной хирургии», — сказал проф. Яобинь Ву, ведущий автор исследования.

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