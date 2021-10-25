Ученые открыли одну из самых молодых планет в истории

Астрономы наблюдали молодые планеты в прошлом, но очень редко такие молодые, как 2M0437b, обнаруженные международной группой ученых из Гавайского университета.

По оценкам ученых, молодой планете всего несколько миллионов лет (она образовалась примерно в то же время, когда из океана вышли главные гавайские острова), она в пять раз больше Юпитера и расположена в Молекулярном облаке Тельца, которое находится примерно в 450 световых годах от Земли, одной из ближайших областей звездообразования, пишет Первая Лента.

По словам астрономов, 2M0437b настолько молод, что до сих пор излучает тепло за счет энергии, с которой был рожден, с температурой на уровне извержения лавы из гавайского вулкана Килауэа. Планета была впервые обнаружена в 2018 году, но исследователям нужно было время, чтобы подтвердить, что объект, наблюдаемый вокруг молодой звезды, на самом деле был ее планетой, а не чем-то еще.

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