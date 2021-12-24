Новые данные – стал известен риск госпитализации при заражении Омикроном

Исследование Британского агентства по безопасности здоровья (UKHSA) показало, что при инфекции Омикрон риск госпитализации снижается на 50-70%. по сравнению с предыдущими вариантами, включая Delta.

Последняя публикация UKHSA показывает, что при заражении новым вариантом коронавируса риск попасть в отделение неотложной помощи составляет от 31 до 45 процентов. меньше. Также было показано, что защита вакцины от инфекции Омикрон начинает снижаться через 10 недель после бустерной дозы, но все же обеспечивает высокую защиту от тяжелого заболевания, пишет Первая Лента.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид прокомментировал последние отчеты UKHSA как «многообещающие», но отметил, что «это только ранний анализ, и департамент здравоохранения отслеживает данные ежечасно».

Результаты исследования согласуются с исследованием Имперского колледжа Лондона и Эдинбургского университета, опубликованным в среду, отмечает британская ежедневная газета The Guardian.

Другое исследование показало, что, несмотря на высокую заразность, этот вариант мягче, чем предыдущие. Анализ, проведенный Кембриджским университетом, показал, что Омикрон более эффективен в заражении дыхательных путей, чем более глубоких тканей легких, что облегчает передачу этого варианта, но вызывает более легкую инфекцию.

Ранее Комаровский рассказал, чем отличится Омикрон от Дельты – это очень важно.