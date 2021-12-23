В Великобритании новый рекорд пандемии коронавируса: все из-за омикрона

В среду, 22 декабря, впервые с момента вспышки пандемии коронавируса в Великобритании ежедневное количество выявляемых инфекций превысило 100 000.

За последние сутки количество подтвержденных инфекций увеличилось на 106,1 тысячи. Это более, чем на 13 тысяч больше, чем самый высокий показатель, зафиксированный в пятницу. Общее количество выявленных инфекций за последние семь дней составляет 643 тысячи, что почти на 59% больше по сравнению с предыдущими данным. С начала пандемии в Великобритании было выявлено почти 11,65 миллиона случаев заражения, пишет Первая Лента.

Вариант Omikron ответственен за это резкое увеличение в последние дни. По данным Британского агентства по безопасности здоровья (UKHSA), количество выявленных случаев увеличилось более чем на 13 500 и на данный момент составляет 74 тысяч. Однако во многих частях страны это уже преобладающий вариант, и фактическое количество инфекций значительно выше.

Рекордные уровни инфекций не означают значительного увеличения числа смертей из-за Covid-19 — за последние 24 часа было обнаружено 140.

Во вторник был установлен рекорд по количеству введенных против Covid-19 вакцин был вновь установлен во вторник — их получили 1,06 миллиона человек, в том числе 968,6 тысячи — бустерные дозы.

Ранее ВОЗ опубликовала первую официальную информацию по поводу омикрона.