В США одобрен первый пероральный препарат от Covid-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в среду одобрило для использования Паксловид, препарат, разработанный Pfizer против Covid-19. Это первый антиковидный препарат, одобренный пероральными таблетками, одобренный в США.

Как сообщается в сообщении FDA, препарат был одобрен для использования у пациентов на ранних стадиях заболевания и не предназначен для госпитализированных людей, а также в качестве профилактической меры или замены вакцины, пишет Первая Лента.

Решение об одобрении препарата является результатом результатов клинических испытаний, показывающих, что препарат на 88% эффективен в предотвращении госпитализации и смерти уязвимых людей, которые начали лечение в течение пяти дней после появления симптомов.

В набор входят 10 таблеток нирматрелвира, агента, подавляющего репликацию вируса, и 20 таблеток ритонавира, вещества, продлевающего действие основного агента. FDA рекомендует принимать две таблетки ритонавира и одну нирматрелвир два раза в день в течение пяти дней.

«Сегодняшнее решение вводит первое лекарство от Covid-19 в форме пероральных таблеток; это важный шаг вперед в борьбе с пандемией», — сказала Патриция Каваццони, директор по исследованиям лекарств FDA.

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