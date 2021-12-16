В мире

Авиакатастрофа в Доминиканской республике: сообщается о погибших

Причина крушения пока не известна

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2021
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Девять человек погибли в среду после крушения частного самолета во время аварийной посадки в аэропорту Лас-Америкас в столице Доминиканы Санто-Доминго, сообщил оператор самолетов Helidosa Aviation Group.

В результате аварии погибли семь пассажиров и два члена экипажа. Шесть из них были иностранцами, а один – доминиканцем, пишет Первая Лента со ссылкой на американские СМИ.

«Эта авария причиняет нам большую боль и печаль. Будьте осторожны, присоединяйтесь к солидарной поддержке семей, которые живут с нами в это трудное время», — говорится в заявлении компании.

Причина крушения и аварийной посадки пока не известна.

Helidosa объявила, что будет сотрудничать с властями, занимающимися авиационными происшествиями, и властями гражданской авиации.

Среди жертв был пуэрториканский музыкальный продюсер Хосе А. Эрнандес, более известный как «Flow La Movie», а также его жена и их ребенок. Эрнандес был в основном известен своей хитовой песней «Te Bote».

Его смерть вызвала послания соболезнований от ряда пуэрториканских и других латинских артистов.

Ранее мы сообщали о авиакатастрофе в Калифорнии.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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