Неизвестная болезнь в Африке: она уже забрала почти 90 жизней

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расследует смерть 89 человек, умерших от неустановленной болезни в районе Фангак в Южном Судане. Заболевание появилось после местного наводнения, власти говорят, что это не холера.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования для расследования и оценки рисков, а также для сбора образцов у пациентов — пока нам известно о 89 смертельных случаях», — сказала BBC Шейла Байя из ВОЗ, пишет Первая Лента.

На прошлой неделе министерство здравоохранения Южного Судана сообщило о неизвестном смертельном заболевании, которое распространяется в штате Джонглей, где находится Фангак. По словам местных медицинских властей, образцы, взятые у пациентов, не показали, что они инфицированы холерой.

Южный Судан пострадал от сильнейших наводнений за последние 60 лет. По данным ООН, стихия затронула жизни почти миллиона человек, 35 000 человек из них пришлось эвакуировать. Одним из регионов, где наводнения нанесли наибольший ущерб, является штат Джонглей.

Наводнения связаны с повышенным риском распространения малярии; Многие дети также подвержены риску недоедания, — предупредил Лам Тунгвар Куэйгвонг из правительства Южного Судана.

Из-за наводнения миссия ВОЗ испытывает трудности с перемещением по стране и достижением региона, где появилась неустановленная болезнь.

Ранее в ВОЗ сообщили, что ни один из предыдущих вариантов ковида не распространялся так быстро.