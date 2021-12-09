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В Китае зафиксировали смерть от птичьего гриппа H5N6: вирус может привести к новой пандемии

Умерла 54-летняя женщина

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
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epa08210439 A police officer in protective gear sits outside Hong Mei House, a public housing estate, in Hong Kong, China, 11 February 2020. Several dozens residents in 23 households at a Hong Mei House were evacuated in the early hours of 11 February 2020 after two people there were confirmed to have contracted the coronavirus. The virus, which originated in the Chinese city of Wuhan, has so far killed 1,018 people and infected over 43,000 worldwide, mostly in China. EPA/JEROME FAVRE Dostawca: PAP/EPA.

54-летняя женщина из провинции Сычуань на юго-западе Китая умерла от высокопатогенного птичьего гриппа H5N6. Это один из вирусов, который считается потенциальной угрозой пандемии.

Симптомы болезни появились у жительницы города Цзыгун провинции Сычуань 17 ноября, а через четыре дня она была госпитализирована. Она умерла 23 ноября, говорится в заявлении, опубликованном в среду на веб-сайте управления здравоохранения полуавтономного региона Макао, пишет Первая Лента.

В пресс-релизе говорится, что женщина контактировала с мертвой домашней птицей до того, как заболела.

В этом году в Китае значительно увеличилось количество случаев инфицирования людей H5N6, что вызывает опасения среди экспертов по поводу того, что ранее циркулировавший вариант вируса изменился и стал более заразным для людей.

В этом году было зарегистрировано 26 случаев заражения. Большинство из них были зарегистрированы в провинции Сычуань, но они также были обнаружены в соседнем городе Чунцин в регионе Гуанси, а также в провинциях Гуандун, Аньхой и Хунань.

H5N6 является подтипом вируса гриппа А. Как один из вирусов, способных передаваться от животных к человеку, он считается «новым для человека» и «потенциально может стать угрозой пандемии», — заявили в Европейском центре профилактики и лечения. Контрольные в апреле сообщают о болезнях (ECDC).

Ранее мы сообщали, что доктор Фаучи раскрыл новую информацию по поводу Омикрона.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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