В Китае зафиксировали смерть от птичьего гриппа H5N6: вирус может привести к новой пандемии

54-летняя женщина из провинции Сычуань на юго-западе Китая умерла от высокопатогенного птичьего гриппа H5N6. Это один из вирусов, который считается потенциальной угрозой пандемии.

Симптомы болезни появились у жительницы города Цзыгун провинции Сычуань 17 ноября, а через четыре дня она была госпитализирована. Она умерла 23 ноября, говорится в заявлении, опубликованном в среду на веб-сайте управления здравоохранения полуавтономного региона Макао, пишет Первая Лента.

В пресс-релизе говорится, что женщина контактировала с мертвой домашней птицей до того, как заболела.

В этом году в Китае значительно увеличилось количество случаев инфицирования людей H5N6, что вызывает опасения среди экспертов по поводу того, что ранее циркулировавший вариант вируса изменился и стал более заразным для людей.

В этом году было зарегистрировано 26 случаев заражения. Большинство из них были зарегистрированы в провинции Сычуань, но они также были обнаружены в соседнем городе Чунцин в регионе Гуанси, а также в провинциях Гуандун, Аньхой и Хунань.

H5N6 является подтипом вируса гриппа А. Как один из вирусов, способных передаваться от животных к человеку, он считается «новым для человека» и «потенциально может стать угрозой пандемии», — заявили в Европейском центре профилактики и лечения. Контрольные в апреле сообщают о болезнях (ECDC).

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