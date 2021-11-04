Байден прокомментировал неожиданное поражение демократов в Вирджинии

По словам Джо Байдена, поражение демократов на выборах губернатора Вирджинии показывает, среди прочего, недовольство людей экономической ситуацией и ценами на топливо. Как добавил президент США, это импульс для Конгресса принять законопроекты, переговоры по которым ведутся долгое время.

«Люди недовольны и не уверены во многих вещах, от COVID-19 до школ, работы и множества вещей, включая цену галлона газа», — сказал президент, пишет Первая Лента.

Таким образом, он прокомментировал неожиданное поражение бывшего кандидата в губернаторы от Демократической партии Терри МакОлиффа от республиканца и бывшего финансиста Гленна Янгкина. Выборы состоялись всего через год после того, как Байден победил Дональда Трампа в Вирджинии на 10 процентных пунктов. Президент предположил, что более умеренный Янгкин был лучшим кандидатом, чем Трамп, который непопулярен в Вирджинии.

«Я знаю, что тогда мы выиграли с преимуществом в 10 пунктов, но я побежал против Дональда Трампа», — сказал Байден. Однако он добавил, что поражение доказало, что демократы должны мобилизоваться и «довести дело до конца», указав на два основных законопроекта, составляющих ядро ​​предвыборной программы Байдена.

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