Падение поддержки Джо Байдена: хуже было только у Дональда Трампа

Поддержка Джо Байдена в опросах ослабевает. По данным Gallup, единственным президентом США с более низким рейтингом в течение этого срока был Дональд Трамп.

Но среди демократов на национальном уровне поддержка Байдена остается высокой — 92%. Согласно опросу, проведенному на прошлой неделе в Университете Монмута в Вирджинии, где общий рейтинг одобрения Байдена упал до 43%, президент пользуется поддержкой демократов на 84%, пишет Первая Лента.

Кандидаты в губернаторы от Демократической партии Вирджинии Терри МакОлифф и Нью-Джерси Нью-Джерси Фил Мерфи присутствовали на предвыборных митингах на этой неделе вместе с президентом.

В Нью-Джерси на встрече Байдена и Мерфи во вторник также присутствовали пять депутатов-демократов.

Выборы 2022 года могут навредить демократам, баллотирующимся на места в Капитолии. Особое внимание он уделяет конкуренции в гонке в Палату представителей.

Американцы винят Байдена в инфляции, он до сих пор не достиг согласия в Конгрессе по законопроекту об инфраструктуре, и более 60 процентов избирателей говорят, что страна движется в неправильном направлении.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден отправляется в Европу.