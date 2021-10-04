В Канаде упал самолет, летевший с баннером предложения руки и сердца

В результате авиакатастрофы один человек погиб

Причина падения самолета в Канаде неизвестна/Коллаж: Сегодня

Возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет. Он вез баннер с предложением руки и сердца.

Об этом сообщает CBC News.

Детали инцидента

Трагический случай произошел 2 октября. На борту были два человека, один умер, второго — госпитализировали. Самолет Cessna 172 летел с баннером с предложением руки и сердца. Он упал неподалеку от острова, где проходил музыкальный фестиваль Osheaga Get Together. На место инцидента прибыли полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности. Информации о причинах и обстоятельствах падения самолета не сообщали.

Самые частые причины авиакатастроф

Умышленные аварии (террористические акты);

механические повреждения;

погодные условия;

человеческий фактор (ошибка пилота).

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По материалам: Сегодня