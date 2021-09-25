В Нидерландах уволили члена кабинета министров за критику COVID-паспортов

Мона Кейзер в интервью известному изданию выразила серьезные сомнения в целесообразности ковид-паспортов

Решение об увольнении вступило в силу немедленно / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер Нидерландов Марк Рютте уволил государственного секретаря Минэкономики Мону Кейзер за высказывания по ковид-сертификатам, которые теперь обязательны при посещении ряда заведений.

Об этом сообщает The Guardian.

Решение об увольнении чиновницы принял премьер Марк Рютте, оно было также поддержано министром экономических отношений и климата и другими членами правительства. Решение об увольнении вступило в силу немедленно.

Мона Кейзер в интервью изданию De Telegraaf выразила серьезные сомнения в целесообразности ковид-паспортов.

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По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Она отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

"Заявления государственного секретаря министерства по экономическим вопросам и климату Моны Кейзер, сделанные в сегодняшнем интервью De Telegraaf, несовместимы с решениями, принятыми недавно Советом министров, и решениями важного и весомого характера", – заявил Рютте.

Высказывания Кейзер раскритиковали и в ее собственной партии.

В Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство вакцинации против COVID-19 стало обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

В связи с этим в стране прошли протесты.

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

"Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский Союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По материалам: Сегодня