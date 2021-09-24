Привезли в чужой одежде и с тонной грима – подробности убийства украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко при жизни копил деньги на свадьбу, однако семье пришлось потратить средства на перевозку тела в Украину

Дмитрий с невестой хотели остаться жить в Польше и создать семью / Фото: Коллаж: Сегодня

25-летнего Дмитрия Никифоренко, который погиб во Вроцлаве после задержания полицией, вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице и руках.

Об этом "Фактам" рассказал отец погибшего Сергей Никифоренко.

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По словам отца Дмитрия, молодой мужчина был в чужой одежде, а «на лице и руках тонны грима».

"Но нам – родителям, родным и близким – даже не позволили обнять и поцеловать сына в гробу во время прощания. Мол, ведется следствие, тела еще нельзя касаться. Процедура доставки тела домой стоила около 4000 евро", — сказал Сергей Никифоренко.

Он добавил, что деньги на перевозку тела семья не могла быстро собрать, поэтому пришлось взять деньги, которые Дмитрий копил на свадьбу. Помог им и коллектив немировского лицея №2, где учился украинец, а также его друзья.

"На шее остались черно-синие следы. Словно кто-то стал Дмитрию на шею. Были непонятные гематомы, следы от ран, где кровь запеклась на локтях и ногах. Медицинский эксперт пояснил, отводя глаза, что Дмитрий, умирая, неудачно упал и ударился", – написали "Факты".

Что произошло с украинцем

30 июля парень возвращался домой на автобусе после встречи с коллегами.

сначала водитель автобуса вызвал медиков, потому что Дмитрий, якобы, разговаривал сам с собой и бился головой в стекло;

медики, выяснив, что парень пьян, вызвали полицейских;

полицейские отвезли Дмитрия в вытрезвитель;

Дмитрий, по их словам, кусался и агрессивно себя вел. Его заковали в наручники, били, задували газом;

парень потерял сознание;

приехала "скорая", медики пытались реанимировать украинца, но безуспешно.

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По материалам: Сегодня