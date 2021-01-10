Авиакатастрофа в Индонезии: появились новые подробности
Погибшие были гражданами Индонезии
На борту самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, находилось 62 пассажира и членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.
Об этом сообщает канал abc7NY.
Согласно последней информации, на борту разбившегося самолета находились:
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- 40 взрослых пассажиров;
- семеро детей;
- трое младенцев;
- шесть членов экипажа и шесть дополнительных членов экипажа в качестве пассажиров.
К слову, по данным Flightradar24, самолет спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).
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