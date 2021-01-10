Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту
Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря
После крушения в Индонезии Boeing 737-500, выполнявшего рейс из столицы Джакарты в Понтианак, посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – говорится в сообщении.
TWITTERJanuary 9, 2021
Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря.
В социальных сетях опубликовали вероятный список пассажиров.
Согласно опубликованного списка, украинских пассажиров на борту не было, но посольство Украины в Индонезии пока что официальных заявлений не давали.
Напомним, в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.
Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.
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