В мире

Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 2 minutes read

Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря

После крушения в Индонезии Boeing 737-500, выполнявшего рейс из столицы Джакарты в Понтианак, посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – говорится в сообщении.

TWITTERJanuary 9, 2021

Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря.

В социальных сетях опубликовали вероятный список пассажиров.

Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

Согласно опубликованного списка, украинских пассажиров на борту не было, но посольство Украины в Индонезии пока что официальных заявлений не давали.

Напомним, в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

самолет
жертвы
авиакатастрофа
джакарта

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на бортуВ Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на бортуКак COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту“Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на бортуWhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на бортуВспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на бортуУкраина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5011 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • На глазах были слезы: на Львовщине таксист привязал собаку к авто и тащил по трассе
  • Принц Гарри и Меган Маркл полностью отказались от соцсетей
  • Взрыв на газопроводе под Лубнами: около 3,5 тысячи человек остались без газа

Все новости

  • Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

    Как связь 5G влияет на кровь человека – эксперимент

  • 10 января, 08:17

    Коронавирус в Украине: более пяти тысяч новых случаев за сутки

    Подробности

  • Импичмент Трампу: конгрессменам сказали приготовиться, а президент ищет себе адвокатов

    10 января, 08:09
    США

  • Ожидаются снег и гололед: какой будет погода в Украине 10 января

    10 января, 07:27
    Украина

  • Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

    10 января, 06:40
    Психология

  • Гороскоп на сегодня 10 января: Овны будут полны сил, а Тельцам нужно найти время на отдых

    10 января, 05:05
    Психология

  • На Донбассе 40 тысяч человек остались без воды (видео)

    10 января, 03:55
    Донбасс

  • Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

    На глазах были слезы: на Львовщине таксист привязал собаку к авто и тащил по трассе

  • Помпео отменил ограничения на сотрудничество с Тайванем

    10 января, 03:02
    США

  • Принц Гарри и Меган Маркл полностью отказались от соцсетей

    10 января, 02:11
    Шоу-бизнес

  • Крушение самолета МАУ: в Госдепе США выступили с заявлением

    10 января, 01:27
    США

  • Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

    Безумная реакция детей Месси на гол папы со штрафного (видео)

  • Авиакатастрофа в Индонезии: появились новые подробности

    10 января, 00:42
    Другие страны

  • Спортсменка с голой грудью предложила посмотреть на нее и сказать, что чувствуешь

    10 января, 00:25
    Другие

  • В Канаде обнаружили новый штамм COVID-19 из ЮАР

    10 января, 00:14
    Другие страны

  • Взрыв на газопроводе под Лубнами: около 3,5 тысячи человек остались без газа

    9 января, 23:37
    Другие регионы

  • Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

    “Душитель” из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)

  • На Испанию обрушился мощный снегопад: люди передвигаются на лыжах (фото)

    9 января, 23:16
    Евросоюз

  • Роналду, учись! Месси обогнал Криштиану по особенным голам

    9 января, 22:45
    Футбол

  • В Пакистане блэкаут: без света осталась вся страна

    9 января, 22:31
    Другие страны

Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Дуров говорит, что пользователи с WhatApp массово переходят в Telegram

2 часа ago

Когда нужно убирать новогоднюю елку: приметы

2 часа ago

Небанковский рынок пополнили три новых участника

3 часа ago

Соперник “Динамо” по Лиге Европы приобрел защитника из Серии А

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button