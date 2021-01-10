Авиакатастрофа в Индонезии: что известно об украинцах на борту

Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря

После крушения в Индонезии Boeing 737-500, выполнявшего рейс из столицы Джакарты в Понтианак, посольство Украины в Индонезии проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета индонезийских авиалиний SJ182.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – говорится в сообщении.

TWITTERJanuary 9, 2021

Самолет исчез с радаров, пролетая над акваторией Яванского моря.

В социальных сетях опубликовали вероятный список пассажиров.

Согласно опубликованного списка, украинских пассажиров на борту не было, но посольство Украины в Индонезии пока что официальных заявлений не давали.

Напомним, в США разбился двухмоторный самолет. Крушение произошло в городе Лафайетт, штат Луизиана. Известно, что через несколько минут после взлета самолет упал рядом с супермаркетом Walmart.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал легкомоторный самолет.

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