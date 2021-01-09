Авиакатастрофа в Индонезии: все, что известно на сейчас

Boeing 737-500 спустя 4 минуты после вылета исчез с радаров

В субботу, 9 января, в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из столицы Джакарты в Понтианак. На борту находились 62 человека.

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Что произошло в Индонезии

По данным Flightradar24, самолет спустя через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Информацию о катастрофе уже подтвердил министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади.

"Общее количество пассажиров составляет 50 человек, а также 12 членов экипажа, состоящих из 43 взрослых, 7 детей и 3 младенцев", – сказал министр транспорта Индонезии Буде Карья Сумади.

Foto/Jessica Helena Wuysang via REUTERS / Фото: Reuters

Примечательно, что самолет не подавал никаких аварийных сигналов перед крушением.

Отметим, что в международном аэропорту Сукарно-Хатта шел дождь, когда самолет вылетел в Понтианак.

По материалам: Сегодня