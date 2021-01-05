В мире

В Великобритании вводят третий национальный локдаун

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 2 minutes read

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась

В Великобритании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят третий национальный локдаун.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Власти Британии призывают граждан оставаться дома и соблюдать все необходимые меры безопасности.

По состоянию на вечер 4 января в Британии зафиксировали 2,65 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было почти 55 тысяч новых случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 75 тысяч человек.

В тренде
Вблизи станции “Академик Вернадский” откололся ледник высотой с семиэтажку (фото)

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Великобритания
карантин
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Великобритании вводят третий национальный локдаунУкраина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика В Великобритании вводят третий национальный локдаунНовый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны В Великобритании вводят третий национальный локдаунВ Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз В Великобритании вводят третий национальный локдаунВласти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика В Великобритании вводят третий национальный локдаунИз проекта “Северный поток-2” выходит один из ключевых игроковСША В Великобритании вводят третий национальный локдаунВ Польше при жутких обстоятельствах погиб украинецЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4158 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государству
  • Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине весной
  • В работе Telegram произошел сбой: что происходит

Все новости

  • Кричала о помощи из окна: в Черкасской области внук жестоко издевался над бабушкой

    5 января, 01:41
    Другие регионы

  • В Одесской области утонул капитан буксира: открыто производство

    5 января, 00:49
    Одесса

  • Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею

    5 января, 00:12
    Хоккей

  • На Закарпатье мужчина призывал в соцсетях к отделению области от Украины

    5 января, 00:08
    Запад

  • “Ливерпуль” сенсационно проиграл “Саутгемптону”, пропустив гол на второй минуте

    4 января, 23:59
    Футбол

  • В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    Смерть украинки в Турции: две версии гибели

  • Российский клуб вернет киевскому “Динамо” забракованного легионера

    4 января, 23:15
    ЧУ по футболу

  • В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государству

  • Красотка-атлетка Марина Бех жарким поцелуем поблагодарила мужа

    4 января, 22:30
    Другие

  • В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    4 января, 22:24
    Евросоюз

  • Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

    4 января, 22:22
    Другие страны

  • Без одежды, химии и прессы во время локдауна: в ЦОЗ обратились в Кабмин

    4 января, 22:12
    Украина

  • В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    Украинка три года топит соседей: как бороться с водопадами с потолка

  • Роналду и Месси указали их место, обновив Instagram Пеле

    4 января, 21:40
    Футбол

  • Украина поможет Хорватии, пострадавшей от землетрясения

    4 января, 21:36
    Украина

  • Президент Молдовы Санду посетит Украину: встретится с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

    4 января, 21:33
    Политика

  • Смерть украинской модели на популярном курорте: новые подробности и версии
    В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    4 января, 21:32
    Новости У24

  • В Португалии медик умерла через день после прививки от COVID-19

    4 января, 21:18
    Евросоюз

  • В Великобритании вводят третий национальный локдаун

    На Рождество в Хотинскую крепость — одно из семи чудес Украины

  • Без оливье и шампанского: в Киеве более 700 человек встретили Новый год в метро

    4 января, 21:05
    Другие новости

В Великобритании вводят третий национальный локдаун

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 56 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинец Михайлюк провел самый результативный поединок в сезоне НБА

1 час ago

Глава САП рассказал об общении с Сытником и Венедиктовой

2 часа ago

Акционеры Peugeot-Citroen одобрили слияние с Fiat-Chrysler

3 часа ago

Шевченко может возглавить “Челси”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button