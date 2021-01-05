В Великобритании вводят третий национальный локдаун

Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась

В Великобритании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят третий национальный локдаун.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Власти Британии призывают граждан оставаться дома и соблюдать все необходимые меры безопасности.

По состоянию на вечер 4 января в Британии зафиксировали 2,65 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было почти 55 тысяч новых случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 75 тысяч человек.

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Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Ранее мы писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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