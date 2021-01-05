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В Австрии зафиксировали первые случаи заражения новым видом COVID-19

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Новый штамм коронавируса подтвердился также у ребенка

В Австрии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Заболели по меньшей мере четыре человека, среди них – ребенок.

Об этом заявил глава Агентства общественного здравоохранения Австрии Франц Аллербергер, передает Xinhua.

Случаи нового штамма коронавируса были выявлены у пассажиров при въезде в Австрию через аэропорт Вены. Новый вариант COVID-19 зафиксировали также у 12-летней девочки.

Сейчас пациенты находятся на самоизоляции, заболевание протекает в легкой форме.

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По состоянию на ночь 5 января в Австрии зафиксировали более 366 тысяч случаев коронавируса. Выздоровело 339 тысяч больных, а от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6324 человека.

К слову, ранее Австрийский суд признал незаконными два решения правительства, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, – обязательное ношение масок в школах и разделение классов для поочередного обучения.

В первой половине 2021 года в стране собираются провести вакцинирование населения, первый этап которого запланирован уже на январь.

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